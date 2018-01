V první třetině ledna zima v nížinách ani náhodou

Zima nikde. Ve středu ráno sice zpočátku sněžilo, a to hlavně na horách a Vysočině, stále jsou to ale jen záchvěvy zimy od vyšších poloh. Nížiny asi sněhovou pokrývku hned tak neuvidí. Výhled na následující týden slibuje počasí s kladnými teplotami a sníh jen na horách. Určitá jednodenní změna přijde zřejmě v pondělí na sever republiky, ale na lednový termín v kalendáři je to i tak zimní blamáž. Stále převládá proudění od vyhřátého oceánu, a ten mrazům a sněhu návštěvu střední Evropy nedovolí. Rozhodně ne v polohách pod 600 m n. m. Ze situace těží jen Alpy, protože od 1 500 m n. m. letos velmi vydatně sněží. Mrkněte s námi na přehled počasí v dalších dnech.

Čtvrtek přinese ve večerních hodinách přechod teplé fronty s dalšími srážkami, většinou dešťovými, zpočátku od 700 m n. m. sněhovými. Teploty 2 až 6°C. V pátek se počasí za teplou frontou konečně trochu uklidní a na naše území se dostane velmi teplý vzduch. Maxima 6 až 10°C. V sobotu se lehce ochladí na 5 až 9°C a srážek bude málo. V neděli ovlivní Česko studená fronta od severu, směrem na jih se ale rozpadne. Teploty 3 až 7°C, na severu jen 1°C. V pondělí nastane ta jediná výjimka a v České kotlině se ochladí na 1 až 5°C. Přeháněk však bude minimum, dočkají se hlavně hory.