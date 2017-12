Více zimní počasí jen kolem pátku, před Silvestrem znovu oteplení

Zima dostává zásadní trhlinu. Teplé Vánoce nebyly náhodou, další oteplení přijde před Silvestrem a podle modelů lze další teplé epizody očekávat i následně. Zima se do naší kotliny podívá přechodně jen ve čtvrtek a hlavně pátek. Důvodem teplého počasí je výrazné západní proudění od oceánu, který je dostatečně teplý na to, aby ohřál i vzduch nad sebou. Teplé proudění je natolik výrazné, že se postupně zhoršuje situace i na horách. Kolem Arktidy je aktuálně studeného vzduchu hodně, proudění jej ale nedostává do nižších zeměpisných šířek k nám. Průběh této zimy by navíc mohl opět negativně poznamenat situaci se suchem příští rok. Více příčin teplého počasí a předpověď na další dny přinášíme v článku.

V úterý bude polojasno, na Moravě se ale může zatáhnout nízkou oblačností. Pokud vás zastihne slunečno, bude 5 až 9°C, při nízké oblačnosti budou jen 2°C. Nenechte se teplotou oklamat, jedná se pouze o inverzi, která napovídá, že proudění nad naše území je teplé, jen se teplý vzduch nedostane až k zemskému povrchu do nížin. Ve středu bude oblačno, ojediněle slabý déšť, teploty 3 až 7°C, na jižní Moravě při protrhání oblačnosti i 9°C. Ve čtvrtek dorazí studená fronta, na které bude pršet, postupně se srážky změní na smíšené nebo sněhové přibližně od 400 m n. m. Na východě bude zpočátku 8°C, postupně se ale na většině území teploty ustálí na 1 až 5°C.