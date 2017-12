Do soboty bude hlavně na východě chladno, Štědrý den ale bude začátkem velké oblevy

Jak jsme avizovali v některých článcích předem, až do Vánoc čeká střední Evropu přetlačovaná zimy a teplejších epizod. Opravdu se tak děje až do poslední chvíle a také Vánoce budou v tomto duchu počasí. Zvítězí ale teplo. Dosud nemělo smysl pouštět se do velkých předpovědí na Vánoce, nyní se situace začíná na modelech vyjasňovat.

V týdnu před svátky bude většinou nad nulou, na východě se teplota až do soboty bude držet jen kolem nuly. Štědrý den ale bude začátkem teplého proudění nad naše území, které během následných svátků ještě zesílí a způsobí opravdu blátivý závěr Vánoc. Důvodem bude teplé jihozápadní proudění, které navíc nemá zimě v následujícím období dovolit se vrátit. Předpovědi stále můžeme brát s rezervou, rámcově se ale už vyplní.

Jaký bude průběh předvánočního týdne a Vánoc samotných?

Ve středu bude doznívat slabé sněžení z okluzní fronty, zejména v Čechách. Oproti mrazivému úterý se nepatrně oteplí na -2 až +2°C, v Čechách mohou být i +3°C. Noc na středu bude ještě při vyjasnění na východě republiky dost mrazivá.

Ve čtvrtek bude chladněji na Moravě než v Čechách. Hlavně se také přidá další okluze, která přinese postupně dešťové srážky, a ty mohou zejména na Moravě namrzat. Jen zpočátku přechodně sněžení. V Čechách bude +1 až +5°C, na Moravě budou -1 až +2°C.

V sobotu bude nejčastěji -1 až +3°C. Srážek bude minimum.

Se Štědrým dnem udeří obleva. V neděli bude +3 až +7°C a počasí bude ve znamení teplého průvanu od jihozápadu. První svátek vánoční přinese +3 až +8°C a minimum srážek. Víceméně stejně bude i na druhý svátek vánoční. Ochlazení by se mohlo projevit až příští čtvrtek. Takže bohužel, milí milovníci bílých Vánoc, zase to pod 600 m n. m. asi nevyjde. Zpočátku budou na stinných místech zbytky starého sněhu. To je bohužel vše.