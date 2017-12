Mrazivé počasí vystřídá oteplení se sněžením a postupně i deštěm, který může namrzat

Do střední Evropy zasahuje nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Přes západní Evropu postupuje frontální systém, který zasáhne do počasí u nás jen svým okrajem. V dalších dnech nás bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu nad západní Evropou , po jejím severním okraji k nám postoupí ve čtvrtek další okludující frontální systém. O víkendu pak zasáhne do počasí u nás další frontální systém s pravděpodobným oteplením, ale na přesnější rozložení srážek a teplot je ještě potřeba pár dní počkat.

V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno, místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle, zejména pak na jihu Čech i náledí.

Nejnižší noční teploty -4 až -8°C, při delším vyjasnění a na sněhové pokrývce až kolem -11°C, při oblačnosti naopak i tepleji.

Vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 m/s.

V úterý bude skoro jasno až polojasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách se přidá občasné sněžení. Zpočátku místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle ještě náledí.

Nejvyšší denní teploty -3 až 1°C.

V 1000 m n.m. kolem -5°C

Vítr slabý proměnlivý, postupně převážně západní do 4 m/s.

Ve středu bude oblačno až zataženo, místy občasné sněžení, přechodně i polojasno. Místy mrznoucí mlhy. Přechodně i polojasno. Ojediněle náledí.

Nejnižší noční teploty -1 až -5°C, při vyjasnění a na sněhové pokrývce až kolem -8°C.

Nejvyšší denní teploty -2 až 2°C.

Vítr slabý proměnlivý, postupně západní až severozápadní do 4 m/s.

Ve čtvrtek bude oblačno, od severozápadu až zataženo, postupně se sněžením, v polohách pod 600 m n.m., v západní polovině Čech i výše, budou srážky postupně přecházet v dešťové a zpočátku mohou i namrzat s tvorbou ledovky.

Nejnižší noční teploty 0 až -4°C, při vyjasnění a utišení větru až kolem -6°C, v Čechách později místy oteplování.

Nejvyšší denní teploty 0 až 4°C, v Čechách až 6°C.

Vítr slabý proměnlivý, postupně až mírný západní až jihozápadní 2-7 m/s.

Výhled na další dny od pátku do neděle : bude zpočátku oblačno až zataženo s občasným deštěm, od 500 m n.m. a zpočátku až od 800 m n.m. většinou srážky sněhové. V dalších dnech bude opět hranice sněžení stoupat, v neděli nejspíše až na hřebeny hor.

Nejnižší noční teploty 4 až -1°C, při vyjasnění až -4°C.

Nejvyšší denní teploty zpočátku 1 až 6°C, později možnost oteplení.