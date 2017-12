Naděje na bílé Vánoce není vysoká, výhled se nyní začne zpřesňovat

Až nyní přichází období, kdy je možné seriózně řešit výhled počasí na vánoční období. Nejdůležitějším faktorem bude cirkulace vzduchu nad střední Evropou. Mrkli jsme na aktuální výstupy modelů a prozatím to vypadá, že by se mohl dostávat v období Vánoc nad naše území jen mírně chladný vzduch. Otázkou bude množství srážek, které by sněhové vločky dostalo alespoň do středních poloh. Z charakteru počasí by měly těžit hlavně hory, kterým napomáhá více vypadávajících srážek. Veškeré předpovědi prozatím berte nadále s rezervou, s jistotou bude možné počasí na Vánoce předpovědět až přibližně 4 dny předem. Pro vášnivé lyžaře přinášíme dneska také informace o očekávané sněhové situaci na horách, a to našich i v Alpách.

Jak by se situace mohla podle dostupných výstupů modelů tedy vyvinout? V týdnu před Vánoci se k nám bude dostávat teplejší vzduch ve vyšších hladinách atmosféry, a zimní počasí tak zařadí zpátečku. Objevit se mohou i inverze. Zlom by mohl nastat kolem pátku 22. prosince, kdy je předběžně očekávám přechod studené fronty od severozápadu. Stále je ovšem ve hře i verze s teplejším prouděním, které by se přesně na Štědrý den mohlo prosadit. Jestli se tak ale opravdu stane, musíme trpělivě počkat. O vývoji vás budeme informovat.

Podívejme se také na sněhovou situaci na horách pro lyžaře. Nejprve Česko. Na poměry situací z let minulých jsou letos podmínky pro tvorbu sněhové pokrývky na horách solidní. Hlavně je tam často dosti chladný vzduch, a sjezdovky se tak mohou intenzivně zasněžovat. Přírodní sníh přibývá jen velmi opatrně, obecně ale vypadá začínající lyžařská sezóna slibně. Alpy zejména od 2 000 m n. m. mohou být letošním začátkem zimy přímo nadšeny. Kromě chladného vzduchu se tam dostává mnoho přídělů sněhu během jednotlivých přechodů tlakových níží nejen ze Středomoří. Lyžařská sezóna bude výborná. Pro lyžaře připravujeme také další informace o sněhové pokrývce ve střediscích.