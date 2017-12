Směrem k Vánocům se bude do střední Evropy vkrádat zima, bílé Vánoce jsou ale nejisté

Silná obleva zejména na východně území doprovázená nebezpečným větrem končí a nyní se bude den za den pomalu ochlazovat směrem k bodu mrazu v odpoledních hodinách. Výjimkou bude čtvrtek, kdy se ještě přechodně oteplí. Letošní začátek zimy se nadále drží víceméně bez inverzí, nížiny Čech ale prozatím stále nezažily skoro žádný sníh. Výhled před námi sice naznačuje ochlazení, jenže zároveň malé množství srážek. Taková kombinace obvykle přinese trochu sněhu jen na hory, nížiny zůstávají holé. Proto nelze slíbit ani bílé Vánoce. Svátky se blíží, takže předpověď počasí na ně se začne od nynějška zpřesňovat. Jak to bude vypadat v následujících dnech s počasím nad Českem?

Ve středu bude docela chladno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 0 až +4°C. Na obloze bude polojasno a srážky se objeví jen ojediněle. Později večer začne přecházet naše území teplá fronta a místy se může hlavně v Čechách objevit slabý déšť. Za frontou se ve čtvrtek oteplí na +3 až +7°C. Stane se tak jen přechodně, protože počasí hned zase ovlivní slabá studená fronta. Obě fronty přinesou jen minimum srážek. V pátek teplota klesne na +1 až +5°C a srážek bude opět minimum. Takhle to na první pohled nevypadá jako žádná velká zima, ta by se ale měla definitivně projevit až v dalších dnech, kdy bude zpočátku 0 až +4°C, ale postupně teploty klesnou na -3°C až +1°C, což budeme brzy upřesňovat. Noci postupně citelně mrazivé.

Stále na modelech vidíme jen malé množství srážek. Hory budou moci díky nízkým teplotám alespoň zasněžovat své sjezdovky. Nížiny ale moc sněhové peřiny neužijí, možná vůbec. Spíš jen přechodných poprašků. Jedno je jisté. Ve výšce sice letos proudí nad naše území střídavě chladnější vzduch, na vznik sněhové pokrývky to ale opět nestačí. Východ si sice užil jednu sněhovou epizodu, to je ovšem prozatím všechno. Pořádná sněhová nálož během následující zimy tak opět bude spíš prvek náhody. A to není vůbec dobré pro vyschlé spodní vody pod naší republikou.