Studený víkend, od pondělí tepleji, hlavně na východě

Páteční studená fronta zařídila příliv studeného vzduchu od severozápadu, a tak se po mírné oblevě v průběhu týdne vrací zima. Bude tu ale jenom krátce, už v neděli večer se prožene střední Evropou teplá fronta a přinese zásadní oteplení, bohužel v této části roku už hlavně jen ve vysoké výšce nad zemí. U země vznikne místy inverze a nížiny se zahalí do mlh a nízké oblačnosti. Místy se ale může zejména na východě země oblačnost protrhat a některá místa by mohla zažít i +10°C. Pod nízkou oblačností bude jen pár stupňů nad bodem mrazu. Na konci dnešního článku se věnujeme i výhledu směrem k Vánocům, který je ale nutné brát s rezervou. Nejprve ale k jednotlivým dnům před námi.

V sobotu udeří zima. Nejvyšší denní teploty budou mezi -2 a +2°C. Sněhomily nepotěšíme, protože vloček má padat relativně málo. Objeví se jen místy slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Více sněhu by mohlo napadnout na západě republiky. Noc na neděli bude mrazivá. Nejnižší noční teploty klesnou na -3 až -7°C, údolí a Pošumaví čeká i tužší mráz. Neděle bude ještě velmi studená. Odpolední teploty očekávejte mezi -2 a +1°C. V neděli odpoledne od západu na teplé frontě místy slabé sněžení, které bude přecházet v déšť, ojediněle mrznoucí kvůli podchlazenému zemskému povrchu. Pozor proto na silnicích. Hory zasáhne vichřice. V pondělí se bude dostávat nad naše území dosti teplý vzduch ve výšce. Kvůli studenému zemskému povrchu ale místy zaúřaduje mlhavá inverze. Teploty +2 až +6°C. Na východě může být i tepleji, pokud se nízká oblačnost protrhne, a to klidně až +11°C.

V dalších dnech se bude přetlačovat zimní mód s oblevou, takže situaci upřesníme. Počasí v podobném duchu je nyní na modelech až do Vánoc. Nelze samozřejmě předpovědět počasí na Vánoce už nyní, pokud se předpovědi v médiích objevují, je to jen snaha přilákat čtenáře, nic víc. Pokud by ale současné počasí podle modelů setrvalo i přes vánoční svátky, naděje na sníh v nížinách je opět spíše nižší. Rádi bychom předpověděli bílé Vánoce, zatím to ale vypadá spíše skepticky. Nicméně naděje umírá poslední, takže se přihlásíme s aktualizacemi.