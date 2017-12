Obleva je tady, v pátek ale udeří zima znovu

Nížiny Čech jsou většinou holé od sněhu, Českomoravská vrchovina, hory a celá Morava jsou ale stále pod vrstvou sněhu. Nížiny a střední polohy nyní o sníh přijdou. Teplá fronta od západu přinesla oteplení, které se postará o tání. Pro přírodu se nicméně jedná o pozitivní situaci, protože se do půdy vsákne několik milimetrů vody. A to zejména tam, kde nestihla půda ještě zmrznout. Letošní začátek zimy ale není na poměry posledních let vůbec slabý a hned v pátek udeří další studená fronta, která přinese výrazný záchvěv zimy na víkend. Příděl srážek bude malý, takže moc sněhu nenapadne. Obleva není dobrou zprávou pro hory a jejich rozjeté zasněžování. Snad tam sněhová pokrývka příliš neutrpí. Jednotlivé dny před námi se vyvinou následovně.

Středa bude ve znamení doznívání posledních srážek a spíše ubývání oblačnosti. Odpolední teploty 2 až 6°C. Sněhové srážky už zůstanou nad 700 m n. m. Ve čtvrtek bude proměnlivá oblačnost od polojasna po skoro zataženo. Srážek by se mělo vyskytovat minimum. Teploty budou velmi podobné těm středečním. V pátek na studené frontě od severozápadu místy déšť nebo přeháňky, vlivem ochlazování budou odpoledne a večer už většinou sněhové. Teploty ještě stihnout vylézt znovu na 2 až 6°C, ale odpoledne a večer se ochladí. O víkendu bude proměnlivá oblačnost, místy sněhové přeháňky a teploty klesnou do rozmezí -2 až +3°C. Podle stávajících výhledů by od úterý přišla zejména na východ republiky výrazná obleva, ale počkáme si na aktualizaci vývoje.