Česko zasypal sníh. Napadne až 20 cm, pozor na jazyky a ledovku

Meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků, které až do úterního poledne mohou potrápit zejména řidiče. Od severozápadu bude přibývat oblačnost, do úterý by mělo napadnout deset až dvacet centimetrů. Teploty v týdnu spadnou i na -10 °C.

Česko pokryla přes noc nová bílá pokrývka sněhu, podle meteorologů ale ještě ani zdaleka není sněžení konec. Na Šumavě a v Krušných horách napadne dokonce až 20 centimetrů, zároveň bude vát i silný vítr, který může na hřebenech Krušných hor dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině.

Výstraha před sněhovými jazyky se týká zejména horských oblastí v Čechách. Varování už bylo vydáno ale i pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Královéhradecký, Liberecký či Ústecký kraj a Vysočinu.

A zima nás čeká nejen na svatou Barboru, ale prakticky po celý týden. Teploty se budou držet kolem nuly, obzvlášť v noci padnou i pod bod mrazu.

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Pondělí

V noci zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Od severozápadu s občasným sněžením, které bude k ránu na severozápadě v polohách pod 300 m přecházet v déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí. Přes den zataženo až oblačno, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, postupně v Čechách a na Moravě v polohách pod 400 m i srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku ojediněle mrznoucí. Srážky budou k večeru s výjimkou jihozápadu a západu Čech ubývat. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, na Moravě a ve Slezsku -3 až -7 °C, při sněhové pokrývce ojediněle až -10 °C, během noci od západu oteplování. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. V noci mírný, přes den čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, se bude k večeru měnit na severozápadní a částečně zeslábne. Nad 600 m se budou místy tvořit sněhové jazyky.

Úterý

Zataženo až oblačno, zpočátku místy, zejména na jihozápadě a západě, postupně na většině území déšť nebo mrholení. V polohách nad 400 m, na Moravě a ve Slezsku i v nižších polohách, srážky sněhové, od západu postupně vzestup hranice sněžení na 700 m a k večeru ubývání srážek. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, na severovýchodě a východě při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr

2 až 6 m/s, během dne v Čechách a na Českomoravské vrchovině čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. V Čechách na horách místy tvorba sněhových jazyků.

Středa

Zataženo až oblačno, ojediněle déšť nebo mrholení, zpočátku

v polohách nad 500 m srážky sněhové. Na horách srážky četnější a postupně většinou mrznoucí. K večeru ustávání srážek. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s bude večer slábnout.

Čtvrtek

Zataženo až oblačno, během dne místy přechodně skoro jasno nebo jasno, zejména v Čechách. Místy mlhy a ojediněle mrholení, i mrznoucí. Večer na západě a severozápadě déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, v Čechách při zmenšené oblačnosti až 8 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s bude večer zesilovat na čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách na severu a severovýchodě kolem 20 m/s.

Pátek

Zataženo až oblačno, zpočátku na západě, postupně na většině území déšť. V polohách nad 400 m postupně od západu srážky sněhové, večer v Čechách jen místy přeháňky, sněhové ve všech polohách. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Zpočátku čerstvý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s se bude večer v Čechách měnit na západní.

Víkend

Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky, zejména na horách, v polohách pod 300 m srážky i dešťové. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku déšť, nad 400 m sněžení. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, postupně při zmenšené oblačnosti až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.