Česko o víkendu zahalí ranní mlhy, v noci může být až - 10 °C.

Velká část České republiky se v sobotu probudila do husté mlhy, která by mohla zejména na Moravě a ve Slezsku namrzat. Meteorologové už v pátek vydali výstrahu před ledovkou, která by měla trápit východ republiky až do desáté hodiny.

Ranní mlhy by zejména na severu a severovýchodě podle meteorologů mělo přes den vystřídat slabé sněžení, jinde by mělo sněžit jen ojediněle. Po většinu dne bude oblačno až zataženo. Teploty se budou v sobotu pohybovat kolem -2 až 2 °C, na horách by mělo být kolem -4 °C.

Už v pátek dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před ledovkou, která platí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji až do 10:00.

V noci na neděli klesne teplota k -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce by mohla klesnout až k -10 °C. Meteorologové opět varují před namrzající mlhou.

Ani nedělní den nepřinese výraznou změnu, teploty se budou pohybovat kolem nuly, přes den by mělo být oblačno až polojasno, sněžit by mělo jen slabě. Až později odpoledne a večer se začne od severozápadu zatahovat, oblačnost přinese také silnější sněžení.