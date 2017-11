Jižní Moravu zasypal sníh. A sněžit nepřestává.

Od půlnoci platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před sněžením. Sníh padá v Olomouckém, Zlínském a Moravskkoslezském kraji a také na severu Jihomoravského kraje. Na pozoru by se tak měli mít především řidiči. Podle portálu dopravniinfo.cz, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic, by měli být řidiči opatrní například u Nového Jičína, ale také u Vsetína či Zlína. Silničáři hlásí, že většina hlavních tahů je po chemickém ošetření mokrá a sjízdná se zvýšenou opatrností, především na silnicích nižších tříd jsou ale místy zbytky rozbředlého sněhu nebo dokonce čerstvá sněhová pokrývka. Jízdu řidičům na Moravě a ve Slezsku také ve čtvrtek ráno místy komplikuje déšť se sněhem, mrholení nebo mlha. Došlo už i kněkolika nehodám - například u Fulneku, mezi Kravaři a Opavou nebo v Třanovicích na Frýdecko-Místecku, kde se dvě auta srazila na kruhovém objezdu. Všechny zmíněné nehody se ovšem obešly bez zranění.

Zvlášť opatrní by měli být celý čtvrtek řidiči, kteří zamíří do vyšších poloh - v nížinách se sice sníh míchá s deštěm, v podhůří a na horách to ovšem neplatí. Podle meteorologů může v Beskydech napadnout až 20 centimetrů sněhu, v nížinách to může být centimetrů až dvanáct.