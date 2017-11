Do pátku bude až 15 °C, o víkendu se ale výrazně ochladí

Řidiče ve čtvrtek ráno překvapila mlha, náledí a námraza. V závěru pracovního týdne bude v Čechách jasno až polojasno, na Moravě se ale bude objevovat inverzní oblačnost. O víkendu nás pak čeká zatažená obloha a déšť.

Čtvrteční ráno překvapilo mnohé řidiče, místy se objevovala mlha, námraza i náledí. Přes den by se ale měly podmínky zlepšovat. Nízká oblačnost a mlhy se objevovaly zejména na Moravě, kde by mohly vydržet i přes den. Teploty by se měly přes den pohybovat mezi 8 až 12 °C, při nízké oblačnosti by ale mohly klesnout k 6°C.

V pátek by mělo být v Čechách jasno až polojasno, Moravu bude ale podle Českého hydrometeorologického ústavu trápit inverzní oblačnost, na mnoha místech by se mohly také objevovat mlhy. Odpoledne by se pak mělo zatáhnout i v Čechách. Teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 °C, na Moravě klesne k 7 °C.

V sobotu se do České republiky dostane déšť, nejprve bude pršet na severozápadě Čech a na Moravě, odpoledne a k večeru by pak mělo pršet na většině našeho území. Ve vyšších polohách nad 800 metrů bude podle meteorologů sněžit. Teploty se budou přes den pohybovat kolem 6 až 10 °C.

Teplota bude i v neděli dále klesat, v noci by mohly být na západě až -2 °C, přes den se pak bude teplota pohybovat jen mezi 2 až 6 °C. Na většině území bude převážně oblačno, pršet by mělo méně než v sobotu, i tak se budou ale srážky objevovat.