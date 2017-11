Oteplení vydrží do soboty, v případě inverze ale bude chladno

Teplá fronta, která přinesla srážky během úterý, vpustila do střední Evropy oteplení. Ta už je ale poměrně prochlazená, takže nastane klasický scénář podzimní inverze. Ve vyšších hladinách atmosféry bude na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu. Na horách tedy bude slunečno a teplo. Počasí nížin ale může zásadně ovlivnit inverze se svými mlhami a nízkou oblačností. V takovém případě bude nevlídno a chladno. Inverze bude opět doménou Českomoravské vrchoviny a přidat se může i většina Moravy. V Čechách je největší naděje na částečné protrhávání oblačností a solidní odpolední teploty. Studená fronta by se měla dostavit až v sobotu a přinese ochlazení podobné tomu, které jsme v Česku měli o víkendu.

Podívejme se na jednotlivé dny před námi, jak to bude na obloze a teploměru vypadat. Ve středu bude spíše malá oblačnost a inverze by se měla vyhnout většině území. Na severovýchodě může být ještě více mraků a posledních doznívajících srážek. Odpolední teploty příjemné, a to 8 až 12°C. Ve čtvrtek už se velká část republiky zahalí do mlh a nízké oblačnosti. Kde se přece jenom vyjasní, bude 9 až 13°C. Jenže pod pokličkou inverze čekejte jen 6°C. V pátek bude velmi podobně, na západě může přibývat už první frontální oblačnost. Jinak mlhy a nízká oblačnost. Při přechodném vyjasnění čekejte zase 9 až 13°C, jinak 7°C.

V sobotu to vypadá na studenou frontu, která přinese občasný déšť nebo přeháňky, na horách postupně sněhové. Odpoledních 7 až 11°C by už ovlivňovalo průběžné ochlazování. V neděli a dalších dnech bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od středních nebo vyšších poloh sněhové. Teploty v rozmezí 2 až 7°C. Paní zima stále jenom naťukává střední Evropu a sníh si užívají hlavně hory a vrchoviny. Přechodně se vytratilo z českých zemí sucho, důležitější ovšem budou srážky na konci zimy a začátku jara.