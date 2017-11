Do Česka dorazil sníh a nárazový vítr, tvoří se sněhové jazyky

Do Česka vtrhl sníh a s ním se zhoršila situace na některých českých silnicích. Meteorologové varují před sněhovými jazyky, situaci navíc zhoršuje nárazový vítr. Teploty v nížinách vystoupají během týdne výrazně nad bod mrazu, sníh tak vydrží jen na horách.

Už v neděli dopoledne zasypal části Česka čerstvý sníh a ani pondělí nepřinese přílišnou změnu. Přeháňky by se měly objevovat ojediněle, nad 500 metrů už ale bude sněžit, na horách podle Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ)napadne sněhu více.

Teplota se bude v pondělí pohybovat kolem 2 až 6 °C, na horách se udrží pod nulou i přes den. Bude foukat čerstvý vítr, která v nárazech dosáhne 15 metrů za sekundu, na horách dokonce 20 metrů za sekundu (70 km/h).

Až do pondělního večera platí výstraha ČHMÚ před sněhovými jazyky, které by se měly tvořit v oblastech nad 700 metrů. Výstraha je platná pro Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský a Ústecký kraj. Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR je většina silnic sjízdná, podmínky ale stěžuje nárazový vítr.

I na úterý slibuje předpověď zataženou oblohu a déšť, zpočátku by mohlo sněžit i v nížinách, později přes den bude v polohách pod 900 metrů spíše pršet. K večeru by měl déšť ustávat. Teploty se zvednou na 5 až 9 °C. Jihozápad území bude stále trápit nárazový vítr.

Ve středu se podle ČHMÚ objeví mlhy, místy bude pršet nebo mrholit. Teploty se budou pohybovat kolem 5 až 9 °C, na jihozápadě by mohlo být až 12 °C. Díky teplejšímu počasí se i ve vyšších polohách bude objevovat déšť se sněhem.

Ve čtvrtek se vyjasní, díky tomu by mohly být mlhy mrznoucí. Teplota o něco opět poskočí, přes den se bude pohybovat kolem 8 až 12 °C, při déletrvající oblačnosti nebo mlze ale může být jen kolem 5 °C. Později bude od západu přibývat oblačnost.

V pátek by se měly teploty pohybovat kolem 9 až 13 °C, na většině by mělo být oblačno, místy se objeví nízká oblačnost nebo mlhy. Ojediněle by se měl objevovat slabý déšť.

O víkendu by se ale mělo opět ochladit, za další studenou frontou k nám pronikne studený vzduch ze severozápadu, teploty se budou pohybovat kolem 3 až 8 °C, v noci klesnou k 2 až -2 °C. Ve vyšších polohách by mělo opět začít sněžit.