Ochlazení je tady, bude jen přechodné a sníh zasype hlavně hory

Jak to bude vypadat během jednotlivých dní? V neděli bude proměnlivá oblačnost, na většině území přeháňky, sněhové nejčastěji od 500 m n. m. Teploty vystoupají na 2 až 6°C. Podobné počasí čekejte i v pondělí. Teploty budou víceméně stejné a přeháňky se během dne opět přidají. V úterý přejde naše území teplá fronta a původní ranní sněžení rychle vystřídá déšť. Teploty nejčastěji povylezou na 4 až 8°C. Ojediněle i 10°C. Středa by mohla být relativně teplým dnem, bohužel musíme počítat s možností nízké oblačnosti. Očekávaných 7 až 11°C by celodenní „deka“ na obloze mohla snížit. V dalších dnech se aktuálně neočekává vpád zimy, spíše by se měly držet teploty až kolem 10°C.

Předpovědi týkající se Vánoc stále nejsou na místě, podívat se ale můžeme na výhled na přelom měsíců listopadu a prosince. Pohyb vzduchových hmot bude v Evropě poměrně dynamický a stát se může cokoliv, v zásadě ale nadále platí, že ve výšce je velké množství teplého vzduchu, a klasická ladovská zima z toho nekouká. Kdo miluje přívaly sněhu, musí doufat, nebo se vydat do hor během sněhových epizod.