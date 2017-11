Víkendová studená fronta může přinést první záchvěv zimy i do nížin

Zima se jen opatrně vkrádá do střední Evropy a sněhovou pokrývku si zatím užily jen hory, nejvyšší polohy Vysočiny a také střední polohy na západě republiky. V sobotu pozdě večer se začne do naší kotliny propadat studený vzduch od severu, který by od neděle do úterý mohl přinést zase o něco chladnější epizodu počasí. Podle stávajících předpokladů by se sníh mohl objevit už od 300 m n. m., takže uvidíme, co napoví aktualizace. Celkově vám přinášíme přehled očekávaného počasí v dalších dnech.

Čtvrtek se projeví dalším nepatrným oteplením, ale to bude citelné jen v odpoledních teplotách. Ráno totiž může být opět na většině území mrazivé. Odpoledne ale bude 5 až 9°C. V pátek bude velmi podobně, na severozápadě se mohou objevit první srážky a teplota v Česku klesne o jeden stupeň. Stejné teploty, tedy 4 až 8°C, budou i v sobotu a zřejmě až večer a v noci na neděli se přidá studená fronta od severu, která nepřinese mnoho srážek, ale dopraví k nám postupně dost studený vzduch.

V neděli už proto bude jen 1 až 5°C a sněhové srážky ve formě přeháněk se dostanou na většinu území. Podobně by tomu bylo i v pondělí, odpolední teploty opět v rozmezí 1 až 5°C a sněhové přeháňky místy, pod 300 m n. m. by spíše pršelo. Úterý, středa a čtvrtek by mohly být dny, kdy bude příliv studeného vzduchu vrcholit a odpolední teploty jen neochotně překročí bod mrazu, protože je to ale velmi daleko před námi, do konkrétnějších předpovědí se nemá cenu pouštět.

Každopádně je dobré počítat s příchodem zimy i do nižších poloh a dokončit například opožděné přezouvání pneumatik. Modely následně stále více počítají s výraznějším oteplením ve vyšších vrstvách atmosféry na konci měsíce, což by přineslo záplavy nekonečné nízké oblačnosti do nížin a slunečno na hory. Počkáme si na vývoj.