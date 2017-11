Neděle přinese dramatické počasí, střední polohy Čech se nakonec mohou ocitnout pod sněhem

Aktualizace výstupů modelů přináší zneklidňující informace o nedělním počasí. Přímo přes střed Česka by mohla přejít docela hluboká tlaková níže, což vždy znamená dynamické počasí se srážkami. Do Čech začne postupně od severozápadu proudit chladný vzduch, a proto se mohou sněhové srážky přechodně objevit i kolem 400 m n. m. V místech, kde se bude udržovat teplota kolem bodu mrazu, může vznikat souvislá sněhová pokrývka. Od 600 nebo 700 m n. m. hrozí menší kalamita kvůli čerstvému sněhu. Tlakovou níži tradičně doprovodí velmi silný vítr, který přinese další nebezpečnou vichřici do regionů od Šumavy přes Českomoravskou vrchovinu až po Jeseníky a Beskydy. Nárazy větru by mohly dosáhnout 120 km/h.

Na horách napadne i 20 cm nového sněhu a vítr začne ihned tvořit sněhové jazyky, ojediněle závěje. Dalším rizikem i v nižších polohách bude náledí. Tající sníh i dešťové srážky mohou zejména na betonových površích mostů namrzat, protože během nocí klesne teplota slabě i pod bod mrazu. Vývoj by neměli podcenit řidiči hlavně z krajů Karlovarského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Libereckého. Vichřice může ochromit i další kraje jako Jihočeský, Vysočinu, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský. V celé zemi bude velmi nevlídné počasí s četnými srážkami a silným větrem. Situaci budeme sledovat a během víkendu se mohou objevit nové informace.

Nejlepší bude na mnoha postižených místech dramatickým nedělním počasím nevyjíždět. Průběhu podzimu letos nedominují tradiční tlakové výšce s mnohadenními inverzemi, ale spíše se dostává do střední Evropy proudění z oceánu. Jednu velkou výhodu to má například pro Alpy, kde se tvoří a bude tvořit další sněhová pokrývka. V příštích dnech napadne ve vyšších polohách Alp 40 až 80 cm sněhu. Místy bude s předchozím sněžením ležet už kolem metru sněhu, na hřebenech i více.