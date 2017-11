Martin přijede na bílém koni pouze na horách, celkově se ochladí

Současné počasí se drží listopadového průměru, je poměrně chladné, sychravé, na obloze je mnoho oblačnosti. Oproti mnoha případům z minulých let, kdy bylo poměrně teplo, je nyní chladněji. A to vše umocní ještě příchod studené fronty v sobotu večer. O den dříve, v pátek večer, už přijde menší studená fronta jako předvěst ochlazení, které bude patrné hlavně ve výšce, proto se i vrátí na všechny naše hory sněžení. Přinášíme přehled očekávaného počasí na víkend a začátek nového týdne. Pokud se ihned ptáte, jestli udeří zima i do nížin, tam prozatím sněžení očekávat nemusíte. Hranice sněžení bude klesat od horských poloh přechodně až k 500 m n. m., takže vločky uvidí i většina vrchovin, ale níž už bude pršet.

V pátek dorazí od severozápadu první slabší studená fronta, takže čekejte oblačno až zataženo, postupně na většině území přeháňky či slabý déšť, na horách od 900 m n. m. postupně srážky smíšené a sněhové. Teploty 5 až 9°C. Ve druhé polovině soboty dorazí výraznější studená fronta a srážek by se mělo na území Česka vyskytovat více. Od 1 000 m n. m. bude padat déšť se sněhem nebo sněžit. Teplota 6 až 10°C. V neděli se ochladí teplotně sice jen na 4 až 8°C, počasí ale doprovodí čerstvý vítr od severozápadu a přeháňky, takže bude dost nevlídno. Hranice sněhových přeháněk klesne k 500 m n. m. V pondělí bude velmi podobně, ráno ale navíc už může mrznout a přes den se objeví místy přeháňky, opět od 500 m n. m. sněhové.

V dalších dnech se už bude neochotně oteplovat o stupeň nebo dva a dynamické počasí s přeháňkami může postupně střídat nudná nízká oblačnost. Bude záležet na proudění ve výšce. Martin tedy přijede na bílém koni, ale jen na horách. Letošní průběh podzimu je zatím poměrně chladný ve výšce, z čehož odborníci obvykle usuzují teplejší mód počasí v zimě. Jsou to ale samozřejmě jen vysledované situace a odhady, které může příroda kdykoliv překazit.