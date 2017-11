Alpy zasypal až metr sněhu, s trochou štěstí vydrží jako základ pro lyžařskou sezónu

Loňský rok nebyl dobrý na sněhové podmínky v Alpách. Rakousko sice opakovaně sněhem zapadlo, ještě více oblíbená Itálie byla ale drtivou většinu zimy víceméně bez sněhu. Letošní zima do dominantního pohoří Evropy vstoupila lépe. V noci na pondělí došlo k nejlepší možné situaci, která do Alp dostává přívaly sněhu. Vznikla výrazná tlaková níže nad Středozemním mořem a vlhkost přenesla nad Alpy. To se v horách projevuje jednoduše. Sněží a sněží, pokud je dostatečně chladno ve výšce, což naštěstí bylo. Napadlo 50 až 100 cm sněhu. V nejvyšších polohách i více. Výhled počasí nad Evropou navíc slibuje, že by se sníh mohl udržet, rozhodně od 2 000 m n. m.

Zejména v Rakousku bude sněžit dál. Co v místních střediscích chybělo do metru sněhu, to tam má napadnout v dalších dnech. Hranice mrazu se má nad Alpami pohybovat v dalším období mezi 1 500 a 2 000 m n. m., takže sníh vydrží. Možná začne lyžařská sezóna dříve, než je plánováno. Aktuálně vznikla napříč Alpami ve vyšších polohách kalamita. Na podobné situace jsou ale místní zvyklí. Možná se ptáte, co na to české hory. Bohužel u nás nemá výrazná tlaková níže ze Středomoří vliv na počasí a nedostatečná nadmořská výška našich hor vznik sněhové peřiny nedovolí. Trocha sněhu napadla na Šumavě, bílé jsou také hřebeny našich nejvyšších hor v Krkonoších.

Otázka sněhu v nížinách během zimy a bílých Vánoc je samozřejmě jen věštěním z koule. Budeme si muset zvyknout, že sněžení v nížinách bude během zim spíše chvilkovou situací. Musíme počkat na kvalitní vpád studeného vzduchu od severu, který by umožnil sněžení ve všech polohách. Pak už je otázkou poloha srážek nad střední Evropou, aby sněhová peřina mohla vzniknout. Relativně dobře na tom budou nadále hory, protože díky zvlněnému terénu z oblohy „vymáčknou“ daleko více srážek. Ještě nedávné doby, kdy lyžařská sezóna vrcholila na Pradědu a v dalších střediscích dvěma a půl metry sněhu, jsou ale víceméně pryč.