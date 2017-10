Přichází oteplení, závratné teploty už ale nečekejte

Máme za sebou velmi dynamické počasí, které nadělalo spoustě lidí vrásky na tvářích zejména kvůli silnému větru, v některých místech i extrémnímu. Tlaková níže Herwart vytvořila tak silný tlakový gradient mezi svým středem a okolním vyšším tlakem vzduchu, že vítr jako vyrovnávací médium tlaků nabral závratnou rychlost. Očekávali jsme, že se rychlost větru a napáchané škody přiblíží k orkánu Kyrill a tlakové níži Emma, a on Herwart dokonce překonal Emmu a zařadil se za orkán Kyrill na druhé místo nejsilnějších větrů za poslední dekády. Situace se nyní uklidní, a dočkáme se dokonce mírného oteplení. Sněhové srážky se tak vrátí jen na hory a i tam bude už častěji pršet než sněžit.

Jednotlivé dny před námi nabídnou průměrné listopadové počasí, vpády sněhových přeháněk a studeného vzduchu se prozatím odkládají. Ranní minima ovšem při vyjasnění mohou být záporná. S výjimkou nížin pod 300 m n. m. tak je přezutí pneumatik asi na místě. Ve středu čekejme odpolední teploty mezi 7 a 11°C. Ráno ale bude velmi studené. Minima se dostanou na 0 až 4°C, přičemž v údolích bude při vyjasnění určitě mráz. Hlavně na severu země místy slabý déšť na teplé frontě. Ve čtvrtek bude teplo a odpolední maxima budou mezi 11 a 15°C. Od severu přijde na konci dne slabá studená fronta, takže v pátek čekejme lehké ochlazení na 8 až 12°C.

O víkendu to předběžně vypadá na teploty mezi 8 a 13°C. Bohužel stoupne riziko nízké oblačnosti, která by jako poklička podržela na mnoha místech teploty nízko. To ještě upřesníme. Výhled na další dny napovídá, že počasí zůstane podobné. Relativně teplé dny budou střídat jen slabá ochlazení od severozápadu a teploty by mohly vydržet mezi 7 a 12°C. Srážek bude relativně málo. Sněhová epizoda, kdy by se první sníh mohl dostat i do nižších poloh, se rozhodně posunuje na neurčito. Výhledy na zimu nemají smysl, samozřejmě se jim ale hodně modelů a vědců věnuje. Pravděpodobnost, že udeří tuhá zima a napadne hodně sněhu, je logicky s ohledem na vývoj globálních teplot malá.