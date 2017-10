Česko sčíta škody po vichřici. Víte, jak žádat o náhradu?

Českem se prohnala ničivá vichřice, která trhala střechy a vyvracela stromy po celé republice. Tisíce domácností se ocitly bez proudu. Lidé pomalu začínají sčítat škody, které jsou mnohdy katastrofální. Spoustu lidí tápe, jak má po bouřkách, které jim napáchaly škody, postupovat. Češi začínají sčítat škody po zuřivé vichřici. K tomu, aby jim je ale pojišťovna zaplatila a nemuseli peníze na opravy dávat ze svého, musí postupovat velmi obezřetně. Při chybném jednání mohou přijít o spoustu peněz. Důležité je se na příchod vichřice připravit, podle České asociace pojišťoven (ČAP) je potřeba před příchodem větru a krupobití zajistit okna a upevnit všechny volné předměty, ze kterých se v bouři stávají smrtelné zbraně. V případě škod se mají lidé pokusit minimalizovat vznik dalších škod. Vše je nutné důkladně dokumentovat. "Nemusíte čekat s odstraňováním škod a záchrannými pracemi na příchod pracovníka pojišťovny. Všechny škody ale nejdříve vyfoťte nebo natočte a pořiďte seznam zničených a poškozených věcí," uvádí ČAP. Po zdokumentování škod přichází na řadu samotný kontakt s pojišťovnou. Pro řádné nahlášení pojistné události potřebujete číslo pojistné smlouvy, případně stačí osobní údaje, podle kterých už pojišťovna smlouvu vyhledá. Dále bude třeba pojistný produkt, z kterého škodu uplatňujete, důležitý je telefonický kontakt na vás a další informace o škodě, kdy přesně nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil. Lidé by si měli pořídit seznam a výši zachraňovacích nákladů.

Nahlásit škodu by měli bezprostředně, většina pojišťoven kromě osobního kontaktu a telefonického centra nabízí také on-line formuláře.

"Již v rámci prvních prohlídek mohou klienti požádat technika také o výplatu zálohy na pojistné plnění, která může být až 50 % z předpokládaného pojistného plnění. Tuto zálohu klienti obdrží do několika dnů, aby mohli začít opravovat poškozený majetek. Po ukončení likvidace pojistné události jim pouze doplatíme zbytek pojistného plnění," radí mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Je-li patrný vývoj škod, vše až do příjezdu pracovníka pojišťovny důsledně zaznamenávejte. Poškozených věcí se nezbavujte a pokud je to možné, shromážděte k poškozeným věcem účty, záruční listy, faktury a pod.

Náhrada škody od dopravců:

Škody ale nevznikají jen přímým úderem vichřice, vlaky a autobusy nabírají kvůli popadaným stromům dlouhá zpoždění. I v tomto případě lze žádat o náhradu z jízdného, konkrétní podmínky jsou závislé na provozovatelích, protože Česko má až do prosince roku 2019 výjimku z unijního nařízení z roku 2007.

Co ale dělat, když se kvůli tomu nedostanete do práce? Vzhledem k tomu, že se v případě vichřice jedná o nepředvídatelné přerušení provozu, má zaměstnanec podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. povinnost poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. To platí ale pouze v případě, že se zaměstnanec nemohl do práce dostat jiným přiměřeným způsobem.