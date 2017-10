Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí od ČHMÚ, v neděli přejde Česko mimořádná vichřice

Nad Pobaltím se prohloubí ve druhé polovině víkendu tlaková níže. Kvůli ní vznikne velký rozdíl v tlaku vzduchu mezi jí samotnou a vyšším tlakem vzduchu na jihozápadě od Česka. Tento značný rozdíl vyrovnává díky fyzice atmosféry vítr. A protože bude rozdíl v tlaku velmi výrazný, objeví se i extrémní vítr. Modely se netají překonáním hranice 100 km/h v nárazech na drtivé většině území republiky. Na Českomoravské vrchovině to může být už 140 km/h a na horách nelze vyloučit nárazy až kolem 180 km/h. Takové hodnoty jsou velmi vysoké a jsou očekávány četné škody na majetku i vegetaci. Český hydrometeorologický ústav vydal nejvyšší možnou výstrahu na tento nedělní jev. To se stává málokdy. Situace by mohla dosahovat síly například orkánu Kyrill. Snad se prognózy nenaplní v nejhorším světle.

Základní rady pro zmírnění škod jsou podle ČHMÚ následující. Před příchodem větru nutno zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod. Omezit pohyb venku a jízdy autem. Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách.