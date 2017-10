Dušičky na ledu a sněhu? Do Česka se valí prudké ochlazení.

Pokud se o víkendu chystáte na výlet, na návštěvu hřbitova kvůli Dušičkám nebo na halloweenskou párty, raději se pořádně oblečte. Do střední Evropy se totiž valí ledový vzduch, který přinese citelné ochlazení. Podle více meteorologických modelů se o tomto víkendu a také příští týden vytvoří nad západní Evropou jakási bariéra, která zastaví proudění teplejšího vzduchu nad naše území. Místo toho se naopak zformuje jakési koryto, kterým bude do střední Evropy a nad Balkán proudit ledový vzduch ze Skandinávie a Ruska. Portál Severe Weather, který o výrazném ochlazení informuje, uvádí, že teploty v Česku v následujících dnech klesnou až k minus dvanácti stupňům. Ochlazení předpovídá i meteoroložka Dagmar Honsová. "První vlna výrazného ochlazení nás čeká nyní o víkendu - to k nám bude po pátečním přechodu studené fronty proudit studený vzduch od severu, který přinese pokles teplot až o 10 °C. V neděli očekáváme sněžení už od nadmořské výšky 600 metrů nad mořem," potvrzuje Honsová.

I když se podle ní budou teploty celý víkend přes den pohybovat kolem osmi až deseti stupňů, vítr bude postupně naši pocitovou teplotu srážet až k nule.





"Další průnik polárního vzduchu do střední Evropy očekáváme ve druhé polovině příštího týdne – to bude výrazné ochlazení trvalejšího charakteru. V ranních minimech bude teplota klesat i v nížinách na nulu, v horských oblastech očekáváme až -7 °C, nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat kolem 5 °C. Přesná čísla budeme upřesňovat, nicméně to vypadá, že se sněhové vločky vyskytnou i v nížinách a že svatý Martin na bílém koni přijede letos dříve," přidává dlouhodobější výhled Honsová.

