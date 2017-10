V pátek přijde výrazná studená fronta, víkend bude studený a hory zasype sníh

S postupnými novými výstupy numerických modelů sledujeme situaci vpádu studeného vzduchu na naše území od pátku. Páteční studená fronta přímo od severu bude zřejmě výraznější, než se předpokládalo. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale o víkendu bude patrně dost chladno a na horách se objeví první výraznější sněhová peřina. Do nížin se sníh nedostane, přechodně by se ale první vločky mohly objevit i v polohách kolem 800 m n. m. Pokud jezdíte svým vozem do hor nebo vyšších poloh, okamžité přezutí pneumatik už stojí za zvážení. Do pátku bude naopak vrcholit příliv teplejšího vzduchu od jihovýchodu, takže si pojďme jednotlivé dny před námi rozebrat podrobně.

Ve středu a čtvrtek bude hezky. Sice se ještě může místy objevit slabý déšť, teploty se ale dostanou na 13 až 17°C. Na východě země může být chladněji. Zejména ráno pozor na ojedinělé mlhy, nejvíce v údolích. V pátek udeří fronta. Na jihu země může být zpočátku ještě až 17°C, od severu ale rychle nastoupí přeháňky nebo občasný déšť. Ojediněle se může objevit i bouřka. Teplota během druhé poloviny pátku klesne na 8 až 12°C. V sobotu čekejme předběžně 7 až 12°C. Objeví se přeháňky, na horách sněhové. Pokud by se vyplnil fakt, že v neděli postoupí přes naše území další studená fronta, tak za ní můžeme čekat jen 5 až 9°C a sněhové srážky již od 700 m n. m. V pondělí by potom mělo být podobně chladno.