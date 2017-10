Na studený začátek týdne naváže dočasné oteplení

Teplé počasí v místech, kde nepřevládla nízká oblačnost, ukončila studená fronta od západu, na které se zejména během neděle vyskytovaly srážky. Za ní pronikne do střední Evropy studený vzduch, který se postará o nízké teploty nejvíce během pondělí a úterý. Rána budou velmi chladná. Vyskytnout se mohou i mlhy. V průběhu týdne se ale dočkáme zlepšení počasí a zvýšení odpoledních teplot. V týdnu by se měla tvořit nízká oblačnost jen ojediněle. Další zásadnější změnu v počasí by mohla potom přinést studená fronta od severu v pátek. Pojďme se podívat den po dni, co si na nás počasí přichystalo v novém týdnu.

Pondělí nám dá pocítit vliv chladného proudění nejvíce. Odpoledne bude jen 7 až 11°C a místy se přidají přeháňky, od 1 200 m n. m. smíšené nebo sněhové. Na východě republiky může pršet i trvaleji. V úterý se již začne oteplovat a odpoledne čekejte 10 až 14°C. Přeháněk ubude, budou ojedinělé a často vázané na hory a vrchoviny. Ve středu se teploty dostanou na 12 až 16°C a velkou oblačnost naštěstí doprovodí jen ojediněle slabý déšť. Na jihu bude oblačnosti méně. Čtvrtek přinese teploty stejné. Pokud v pátek dorazí další studená fronta, což budeme nadále sledovat, přinese podobné ochlazení, jaké jsme pocítili na našem území nyní, a teplota by opět mohla spadnout do rozmezí 7 až 11°C a na horách bude sněžit.

Vpád zimy s nějakou první epizodou sněžení i ve středních polohách neočekávejme. Zejména ve výšce je dostatek teplého vzduchu, který bude mít patrně vliv na tvorbu nízkých oblačností na začátku listopadu. Do podobných výhledů se ale nelze pouštět s jistotou, takže si počkáme, jak se situace vyvine. Bohužel lesníci v poslední době zveřejnili informace, jak je to s uschlými stromy v České republice, a zejména Opavsko, Třebíčsko, Znojemsko, Oderské vrchy a další regiony čeká velké kácení. Nejhůře jsou na tom smrky, letos ale uschlo i velké množství borovic případně jedlí.