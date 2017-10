Krásné počasí a vysoké teploty vydrží až do neděle

Teď si asi drtivá většina z nás počasí užívá. Na to, že je druhá polovina října, jsou odpolední teploty kolem 20°C velmi solidní a sluneční paprsky ještě krásně hřejí. Tlaková výše nad střední Evropou je silná a stabilní, a krásné počasí proto zatím vydrží. Teploty nepatrně klesnou a může přibýt mlh, stále to ale bude teplotně nadprůměrné období s krásnými barvami podzimu. Podle aktuálních výstupů modelů by mohla počasí změnit studená fronta od západu až v neděli. Situaci budeme sledovat a včas informovat o vývoji. Prozatím si můžete užívat slunečného počasí. Jak to vypadá s jednotlivými dny v tomto týdnu?

Ve středu bude slunečno, zejména na Českomoravské vrchovině ale může zlobit nízká oblačnost a mlhy. Špatně se předpovídá, jestli se oblačnost během dne rozpustí nebo ne. Budeme doufat, že co nejčastěji ano. Nízké oblačnosti si totiž zajisté dosyta užijeme na konci podzimu a v zimě. Středeční teploty 16 až 20°C, na Vysočině v případě nízké i vysoké oblačnosti jen 15°C. Ve čtvrtek bude 15 až 19°C. Velmi podobné to bude i v pátek. Po oba dny se na určitých místech naši nížin může teplota dostat i na 20°C. Sobota by mohla být dnem, kdy bude před studenou frontou vrcholit příliv teplého vzduchu od jihovýchodu, a proto jsou očekávány teploty 17 až 21°C. Počasí se začne kazit na severozápadě země.

Bude nutné počkat na aktualizaci vývoje, ale v neděli by potom následovala studená fronta, která teploty výrazně sníží na 9 až 13°C v Čechách a zpočátku ještě 12 až 16°C na Moravě. Pondělí by pak bylo chladné, ale dobrou zprávou je, že by se mělo postupně zase začít oteplovat směrem k pokračování babího léta. O tom si ale napíšeme později. V lesích zůstává i přes minimum srážek docela vlhko, takže se ještě stále daří houbám. Na silnicích dbejte opatrnosti zejména ráno, mohou se tvořit mlhy a místy jsou vozovky mokré a pokryté listím.