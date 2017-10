Jih Evropy ničí požáry. Plameny obklíčily města, nejméně 30 obětí.

Portugalsko vyhlásilo stav katastrofy kvůli desítkám požárů, které se nedaří dostat pod kontrolu. Ohně na Pyrenejském poloostrově připravily o život nejméně 30 lidí, dalších 50 je zraněných. Požáry jsou i na severu Španělska. Tamní vláda tvrdí, že všech patnáct bylo založeno úmyslně.

Plameny a hustý dým zastihly stovky lidí uprostřed noci. Všichni se snažili před žárem utéct nebo ujet autem, jenomže v mnoha případech požáry obklíčily celé vesnice. Jenže řada jich musí prchat z autobusů i vlastních vozů, aby si život zachránili.

Ti, kteří zůstali uvězněni v ohnivém pekle, dělají, co mohou, aby plameny drželi co nejdále od svých domovů. Hasiči v Portugalsku a Španělsku bojují celkem se 165 požáry. "Je to strašné, oheň nás tady uvěznil, není, jak odsud utéct. Tohle jsme tu nikdy nezažili," prohlásil místní obyvatel.

Vše komplikují vysoké teploty a silný vítr hurikánu Ophelia, který místy dosahuje až 90 kilometrů v hodině. "V tuto chvíli jsou v terénu na čtyři tisíce hasičů a dvanáct set hasičských vozů. Do akcí posíláme i letadla, která ale kvůli povětrnostním podmínkám můžeme použít jen v některých oblastech," doplnila mluvčí portugalského úřadu pro civilní ochranu Particia Gasparová.