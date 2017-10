Měsíční předpověď počasí: Zimu opět vystřídá teplo, i pršet bude málo.

Počasí se v následujících týdnech opět umoudří, čeká nás oteplení a dokonce ani pršet příliš nebude. Právě následující týden má být podle meteorologů ten nejteplejší.

Meteorologové vydali měsíční předpověď počasí a vypadá to, že se opravdu máme na co těšit. Pokud vám už zima lezla krkem, určitě vás potěší, že nás čeká oteplení. Přes den by mělo být v průměru kolem 20 °C.

"Předpokládáme, že období od 16. října do 12. listopadu 2017 jako celek bude teplotně mírně nadprůměrné," sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). "Nejteplejší bude začátek prvního týdne, kdy odpolední teploty vzduchu budou při malé oblačnosti dosahovat teplot až kolem 20 °C. Ve druhém týdnu předpovědi předpokládáme průměrné nejvyšší denní teploty kolem 14 °C, ve třetím a čtvrtém týdnu už jen kolem 10 °C," dodal.

Ani pršet by příliš nemělo. "Období jako celek očekáváme průměrné až mírně podprůměrné," upozornil ČHMÚ.

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Neděle

Jasno. Místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, při mlze nebo nízké oblačnosti kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C, na Šumavě kolem 18 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Pondělí

Jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, v údolích při vyjasnění až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 14 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Úterý

Jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne na většině území mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 13 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s.

Středa

Na většině území mlhy nebo nízká oblačnost s ojedinělým mrholením. Na horách a během dne místy i jinde jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvajícím slunečním svitu kolem 19 °C. Slabý jižní až jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

Čtvrtek

Polojasno až oblačno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Večer na západě až zataženo a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.

Pátek až neděle

Oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, postupně polojasno až oblačno, místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C, postupně 12 až 17 °C.