Rozsáhlá tlaková výše přinese nádherné podzimní počasí

Neustále sledujeme aktualizace ohledně vývoje počasí v dalších dnech a drtivá většina z vás může jásat. Nad střední a jižní Evropou se usadí obrovská tlaková výše, která bude mít mnoho sil zamezit jakémukoliv zhoršení počasí i v naší zemi. Jak se tak postupně z modelů zdá, teploty budou na tohle období roku navíc celkem vysoké a na mnoha místech našich nížin překročí 20°C. Rozsáhlé tlakové výše jsou typické pro září a přináší známé babí léto. Letos se nám babí léto přesune v polovině října. Pokud se nevytvoří nízká oblačnost, která může v této fázi podzimu již začít zlobit, bude slunečno a velmi teplo.

Nad Evropou vznikne silný blok díky vysokému tlaku vzduchu, který k nám i do okolních zemí nepustí obávané vpády studeného vzduchu od severu a severozápadu. Již čtvrtek byl zpočátku velmi slunečný a teploty rychle stoupaly na 14 až 18°C a na jižní Moravě bylo až 22°C. Odpoledne počasí zhoršily místy přeháňky. V pátek bude 14 až 18°C a bude to nejchladnější den ve výhledu. Po něm se to bude už jen lepšit. V sobotu čekejte teploty 15 až 19°C a prakticky žádné srážky. V neděli 17 až 21°C a opět slunečno. Víkend se tedy velmi vydaří. Bude ideální prostor pro výlety, zahrádky, houbaření.

Předpověď počasí na neděli 15.10.

V dalších dnech to vypadá na pokračování krásného slunečného počasí s vysokými teplotami. Nejčastěji lze očekávat 18 až 22°C. Podle stávajících odhadů by první ochlazení mohlo přijít až kolem příštího pátku. To je ovšem jen orientační termín a na aktualizacích informací pro vás budeme denně pracovat. Pokud vás nepotěšil prozatímní chladný průběh podzimu, teď si přijdete na své. Protože noci už jsou delší a jasná obloha bude nahrávat rychlému vychladnutí zemského povrchu v noci, tak pozor na chladná rána. Problém s přezutím pneumatik na zimní zatím ve výhledu nebude nutné řešit. Přezutím zavčas ke konci října ale můžete předejít šílenství v servisech, až zima udeří prvním vpádem.