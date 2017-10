Před námi je solidní říjnové babí léto

Letošní podzim se zatím jeví poměrně chladně. Až na několik výjimek nebylo moc hezkých dní. Vypadá to ale, že se nyní říjen ve své polovině polepší. A to docela výrazně, nejteplejší oblasti naší země se mohou těšit až na 21°C. Oteplení započne už nyní ve středu, hned ve čtvrtek bude velmi pěkný a teplý den. Posléze se teploty sice trochu sníží, ale během víkendu by se měly vrátit ke 20°C. Pravé krásné babí léto je tady. Podzim bude nyní jako malovaný díky zbarvení listnáčů. Pojďme se společně den po dni podívat, co je před námi. Informace jsou to potěšující.

Škaredé a na mnoha místech deštivé úterý vystřídá středa, kdy se dočkáme ubývání srážek i oblačnosti, a to bude znát i na teplotách, které popolezou na 13 až 17°C. Jak již bylo zmíněno, čtvrtek se vydaří. Zpočátku bude skoro jasno a teploty se dostanou na 15 až 19°C, na jižní Moravě to bude až 21°C. Během dne od severozápadu přibude oblačnost a dostaví se místy slabé přeháňky. Následující dny by měly být naprosto beze srážek! A to zřejmě až do nového týdne. Zpočátku bude na našem území chladnější vzduch, takže se páteční teploty dostanou na 13 až 17°C. Další dny ale slibují rozmezí 16 až 21°C, které se možná ještě změní na 17 až 22°C.