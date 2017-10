Do střední Evropy propadne studený vzduch, na horách bude sněžit

Slušné počasí babího léta přerušila v noci na úterý a v úterý okluzní fronta, která přinesla více srážek na celé území Česka. Teploty proto nešly nad 11 až 15°C. Středa se částečně vybere a teploty poposkočí na 12 až 16°C. Přidají se místy přeháňky. Zásadní změna přijde ve čtvrtek, kdy se od severu až severozápadu dostaví svižná studená fronta. Před ní může být na jihu republiky až 18°C. Za ní ale pronikne do střední Evropy dosti chladný vzduch, a teploty se tak dostanou v pátek a sobotu zřejmě jen do rozmezí 8 až 12°C. Ve čtvrtek tudíž od severu občas přeháňky. S frontou udeří i velká vichřice zejména na severních pohraničních horách. Výrazně foukat bude v celé zemi.

Ve vlhkém proudění se budou tvořit četné přeháňky, které budou postupně od 1 200 m n. m. smíšené nebo sněhové. V 1 000 m n. m. bude jen kolem +4°C a v 1 500 m n. m. i 0°C. V nížinách a středních polohách se bude pochopitelně jednat o přeháňky dešťové, v kombinaci s čerstvým severozápadním až severním větrem bude ale pocitově velmi chladno. Pokud se vítr na noc utiší, přidají se i chladná rána. Situace by se měla zlepšit nejdříve v neděli, kdy by teploty mohly poposkočit do rozmezí 11 až 15°C a ubude přeháněk.

Ve výhledu je prozatím chladnější počasí, které bude dokonce teplotně slabě podprůměrné, ale kolem středy 11. října je naděje na zlepšení a výrazné zvýšení teplot. Vývoj budeme sledovat. Za vpád studeného vzduchu může poměrně hluboká tlaková níže mezi Islandem a Skandinávií, po jejíž zadní straně se vzduch tradičně vydá jižním směrem. Podobná situace má za následek například jarní ledové muže nebo různá ochlazení během roku. Sníh na našich nejvyšších horách nebude po létě padat poprvé. Nejvyšší partie hor zažily první sněhové srážky již na začátku září.