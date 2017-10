Noc z pondělí na úterý přinese hodně srážek

Krásné dny babího léta, které jsou doprovázeny slunečným počasím a teplotami až k 18°C, přeruší fronta od západu. V pondělních večerních hodinách přijdou od západu srážky, které se rozšíří v průběhu noci na úterý na celé území republiky. Srážek bude docela dost a měly by se dostat na všechna místa. Nejvíce pršet bude v úterý brzo ráno. Za frontou by se navíc měly vyskytovat četné přeháňky, takže se srážkové úhrny ještě nepatrně navýší. Spadnout by mohlo 10-20 milimetrů srážek na většině území. Vyšší polohy a exponovaná místa k proudění a srážkám se mohou dočkat i 30 milimetrů. Nezapomeňte proto v úterý doma deštníky, déšť může být i trvalý a ojediněle vydatný.

Se změnou počasí bude souviset také ochlazení, které ale nebude nijak dramatické. Aktuální teploty 15 až 19°C se nejčastěji sníží na 12 až 16°C. Od pátku propadne do střední Evropy ale další studený vzduch od severozápadu, a teploty tak možná ještě klesnou. V nejvyšších polohách hor by se dokonce mohl objevit sníh. Vývoj budeme sledovat a upřesníme. Další srážky opět vylepší situaci se suchem, které panovalo po většinu roku na většině míst republiky, hlavně na východě.

Uplynulé epizody se srážkami, které přinesly v posledních týdnech nejvíce vláhy na východ republiky, způsobily, že největší ohniska potenciálního sucha se přesunula do Čech, a to na Jindřichohradecko a do okolí Sušice. Riziko sucha je ale jen mírné a úterní srážky dodají dostatek vláhy. Bohužel hovoříme stále hlavně o povrchové vrstvě půdy. V hloubce je vláhy nedostatek. Hladina spodní vody je nadále zejména na střední Moravě extrémně nízko. Situaci by zlepšily sněhové srážky během zimy, takže uvidíme. Nadále se daří houbám a úterní srážky jejich růst ještě podpoří. Problémem bude spíše chladno, které se má po sérii front dostat do střední Evropy.