Na Bali hrozí výbuch sopky, mohl by díky sopečnému popelu ovlivnit celý svět

Desetitisíce lidí na Bali prchají před sopkou, která co nevidět vybuchne. Podle vulkanologů nebude mít erupce vliv jen na nejbližší vesnice, ale mohla by ovlivnit celý svět. Na několik let by mohl sopečný výbuch ochladit počasí na Zemi až o půl stupně.

Turistický ráj se už brzy může proměnit v naprosto zpustošené místo. Na Bali už kvůli předpovídané erupci sopky Agung evakuovali více jak 100 tisíc lidí z blízkých vesnic. Hora přitom stojí jen desítky kilometrů od oblíbené destinace Kuta.

Zatímco Balijci se obávají odlivu turistů, vulkanologové upozorňují na obrovský dopad, který by výbuch mohl mít na celou Zemi. Odbornice z univerzity v australském Queenslandu varuje, že erupce ochladí celosvětové počasí o desetiny stupně.

"Výbuch sopky Pinatubo na Filipínách snížil na dva roky globální teplotu o půl stupně Celsia," uvedla doktorka Teresa Ubideová pro portál 9news.com.au. Když naposledy vybuchla Agung, zabila víc než tisícovku lidí a průměrná teplota spadla o 0,1 až 0,4 stupně Celsia.

V roce 1815 globální teplota klesla o neuvěřitelné tři stupně, když vybuchla indonéská sopka Tambora. Do atmosféry se dostaly miliony tun prachu, popela a síry, které ovlivnily množství ultrafialového záření, pronikajícího na povrch Země.