Na víkend se počasí trochu umoudří, teploty ale přes 20°C nepůjdou

Ve střední Evropě je nemilosrdně zateklý chladnější vzduch u země i ve výšce a nepouští sem žádné výrazné zářijové oteplení. Proudění od severu až severovýchodu bohužel vydrží i v následujícím období. Naštěstí bude alespoň částečně slábnout. Díky tomu se teploty zvolna vyhoupnou nahoru, nad 20°C ale prozatím nepůjdou. Výjimkou může být jižní Morava. Přinášíme přehled počasí na následující dny.

Po studených a na východě republiky také propršených úterý a středě začne srážek i oblačnosti postupně ubývat. Srážky na Moravě pomohly zlepšit situaci se suchem. Čtvrtek přinese už jen místy přeháňky, vázané hlavně na vrchoviny a hory. Teploty mezi 11 a 15°C nebudou žádný zázrak. V pátek srážek opět přibude, a to zejména na východě republiky. Tam tedy čekejme opět přeháňky nebo občasný déšť. Teplota stoupne na 13 až 17°C, ale právě na severovýchodě se budete muset spokojit jen s 12°C.

Sobota přehoupne přeháňky zase spíše do Čech, zejména hor. Teplota by mohla opět lehce povyskočit na 14 až 18°C. V neděli podle všeho dorazí opět nějaké nové srážky na východ republiky kvůli zmíněnému severovýchodnímu proudění. Teploty by mohly vystoupat opět na 14 až 18°C, severovýchod republiky bude mít opět spíše jen kolem 12°C. Babí léto jako malované to tedy sice není, ale určité zlepšení na většinu území republiky přijde.

Ve výhledu na další dny to vypadá velmi podobně. Zejména severovýchodní proudění, které bude teploty udržovat v rozmezí 14 až 20°C. Měly by se objevit místy přeháňky, zejména v odpoledních hodinách. To znamená, že oblačnost bude mít častěji tradiční denní chod. Rána s minimem oblaků, odpoledne nárůst kupovité oblačnosti s přeháňkou, večer postupně opět vyjasňování. V údolích budou nízká ranní minima. Uvidí se, jakou měrou mohou promluvit do počasí v Evropě zbytky atlantských hurikánů.