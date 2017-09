Babí léto se odkládá, hurikány rozbouřený Atlantik může k Evropě přinést výrazné tlakové níže

Vypadalo to, že bude ve druhé polovině září hezky. I modely to naznačovaly. Teplý vzduch při zemi i ve výšce skutečně v Evropě je, jenže ouha. Výjimkou je střední Evropa , kam se dostal vzduch chladnější , a hlavně nepříznivě setrvává na místě . Teplejší vzduch jej nebude chtít v následujících dnech z naší země vypudit. Počasí v průběhu podzimu navíc možná ovlivní tlakové níže z Atlantiku , kde se urodila výrazná hurikánová sezóna. Média nyní svou pozornost od situace odvrátila, protože odezněla Irma. Jenže v Atlantiku se nadále točí nesmrtelný Jose , který je sice jen hurikánem kategorie jedna, ale vydrží ještě mnoho dní a může svým působením ovlivnit východní pobřeží USA a proudění v západním Atlantiku.

Nyní si můžete zapamatovat nové jméno vznikajícího hurikánu. Maria. Prozatím sílí jako běžná tropická bouře jihovýchodně od Karibiku. Jenže se i z ní stane významný hurikán, který se požene na Dominikánskou republiku a okolní ostrovy. Podle předpokladů dosáhne stupně síly hurikánu nejméně tři až čtyři. Atlantik bude tedy letos hodně rozbouřený a bude přenášet energii z hurikánů směrem na severovýchod do Evropy. Uvidíme, jakou měrou může promluvit do počasí na starém kontinentu. Zatímco v zimě přináší proudění z Atlantiku oteplení, na podzim je to bohužel spíše lehké ochlazení a více srážek.

Pokud se ptáte, jestli se ještě vůbec letos oteplí, tak naděje je prozatím na samotném konci měsíce září a teplo by mohlo být i v říjnu. Bude záležet na poloze tlakových útvarů nad Evropou. Teplého vzduchu je ve Středomoří a severní Africe dostatek, musí jen vzniknout vhodná dálnice proudění od jihu. Když už nic jiného, tak se zlepšuje situace s výrazným suchem na našem území. Srážky se dostávají do české kotliny a nízké teploty drží jejich výpar na minimu. Situaci pro vás budeme nadále sledovat a přineseme aktualizace vývoje.