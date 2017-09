Dobrá zpráva: vědce překvapila velká zásoba podzemní vody v Jeseníkách

Sucho posledních let donutilo českou vládu jednat a vědci se pustili do mapování zdrojů podzemních vod asi na třetině území republiky za půl miliardy korun. Tato třetina však ukrývá přibližně 80 % zásob podzemní vody na našem území, je tedy strategická. Výzkum je nyní dokončen a přinesl zajímavé závěry. Kromě míst ohrožených nedostatkem podzemní vody jsou některé lokality i natolik velkými zásobárnami, že to i samotné vědce překvapilo a samozřejmě s ohledem na situaci s vodou potěšilo. Zbytek území, čili dvě třetiny republiky, nemají ale zásoby vody prakticky žádné, takže přehnaný optimismus na místě není. Přinášíme přehled míst ohrožených suchem i přehled lokalit, kde vědce potěšila netušená zásoba vody.

Nejprve se podívejme na oblasti, kde jsou tradiční velké zásobárny vody odběrem ohroženy. Jde o část Mělnicka, oblast kolem Lysé nad Labem či střední a jižní Moravu. Jedná se o oblasti, kde je vydatnost zdrojů vody vzhledem k současnému využívání na hraně. Pokud by se zde čerpalo ještě víc, tak může dojít k degradaci zdroje. Z 56 zkoumaných regionů vědci označili celkem 14 jako rizikové. Patří k nim dále i Svitavsko v Pardubickém kraji či území západně od Veselí nad Lužnicí. Nelichotivé zjištění čekalo na vědce v okolí Kuřimi na Brněnsku. Místní zdroje jsou pouze asi pětinové oproti předpokladu.