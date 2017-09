Účet za řádění hurikánu: 42 mrtvých, škody jdou do bilionů korun

Hurikán Irma děsil celý minulý týden Karibik a jih Spojených států. Jedna z nejničivějších bouří vyhnala z domovů miliony lidí. Už nyní je jasné, že si řádění bouře vyžádalo nejméně 42 lidských životů. Mnohá místa se ovšem ještě nepodařilo prohlédnout. Škody půjdou do bilionů korun!

Hurikán Irma se nad Atlantikem zformoval na přelomu srpna a září. Pak zamířil na západ a 5. září dosáhl nejvyšší, páté, úrovně. Přehnal se přes karibské ostrovy, kde za sebou zanechal naprostou spoušť. Ve druhé polovině minulého týdne hrozilo, že se hurikán přímo stočí k velkoměstu Miami.

Místo toho ale během víkendu přešel přes severní pobřeží Kuby a na sever se stočil až západně od Miami nad ostrovy Florida Keys, Floridu zasáhl na západním pobřeží a přešel přes střed Floridy. Postupně zeslábl až na tropickou bouři.

Přesto, že se hurikán vyhnul floridskému velkoměstu, zaplavila část Miami přívalová vlna. Záplavy hlásí také západní pobřeží Floridy a ostrovy Florida Keys.

Hurikán za sebou zanechal spoušť a bohužel také mrtvé. Kuba hlásí 10 mrtvých, na francouzských Antilách zemřelo 11 lidí. Po čtyřech obětech hlásí nizozemská část ostrova Sv. Martina, Britské Panenské ostrovy a USA. Tři lidé zemřeli na Portoriku. Po jedné oběti pak hlásí ostrovy Anguilla, Barbados a Barbuda. Počet obětí ještě zřejmě poroste, protože na Floridě zatím neopadla voda a záchranáři zaplavené oblasti neprohlédli.

Hurikán Irma přinesl jednu z největších evakuacích v historii USA. Své domovy muselo opustit 6 a půl milionu obyvatel Floridy. Povinná evakuace byla na ostrovech Florida Keys a na jihozápadním pobřeží poloostrova, kde se očekávalo, že hurikán udeří největší silou. V dalších pobřežních oblastech byla ale vyhlášena dobrovolná evakuace. Další lidé museli opustit své domovy v Georgii a v Jižní Karolíně.

Federální agentura pro zvládání krizí (FEMA) navíc uvedla, že 192 tisíc Američanů vyhledalo úkryt v některém z 590 krytů, které v zasažených státech provozovala. Do akce už FEMA povolala 2 100 pracovníků. Celkem se do příprav a následné pomoci postiženým oblastem v USA zapojilo 21 800 pracovníků federální vlády, uvedla stanice ABC.

Záchranné práce znesnadňují výpadky elektřiny v zasažených oblastech. Podle guvernéra Floridy Ricka Scotta bylo v pondělí dopoledne bez proudu 6,2 milionu Floriďanů. Miami hlásí, že 75 % města je bez proudu. Kromě elektřiny přišli na ostrovech Florida Keys i o dodávky vody. Ta teče jen dvě hodiny denně a není pitná. I přes povinnou evakuaci se našli tací, kteří i na ostrovech, které zasáhl nejničivější hurikán od roku 1935, zůstali.

Hurikán také zřejmě získá primát toho, který způsobil vůbec největší materiální škody. Toto prvenství patří ničivé bouři Katrina, která před 12 lety zpustošila hlavně město New Orleans. Té už ale konkuruje hurikán Harvey, který v srpnu řádil v Texasu. Katrina způsobila škody ve výši 108 miliard dolarů, škody po Harveym jsou odhadovány na 70 až 190 miliard. To je ale jen zlomek toho, co zřejmě způsobila Irma.