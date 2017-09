Houbaři jásají! Víkend bude ideální, vrchol sezony se blíží!

Nadcházející víkend by mohl být ideální pro houbaře. Podle meteorologů by mělo být teplo a mohlo by i zapršet. Právě tohle jsou ty správné podmínky pro růst hub.

Podle nejnovější předpovědi nás zítra čekají místy i letní teploty. V sobotu by mělo být na celém území republiky přes 20 stupňů, na východní a severní Moravě dokonce až 26. V neděli se ochladí a přijde déšť.

Právě na to čekají houbaři. Houby, které podle mykologů rostou velmi nerovnoměrně, tedy dostanou další vláhu. Teď lidé nosí plné koše z lesů v západních a severních Čechách, z pohraničních hor a ze Šumavy.

O poznání méně pak ve středních Čechách a v Polabí, stále velmi špatnou sezónu mají houbaři na východě Čech a na Moravě.

Rostou hřiby křemenáče, daří se i holubinkám, ryzcům, bedlám a žampionům. Pokud byste přesto o víkendu žádné houby nenašli, nezoufejte - vrchol sezóny má přijít už v druhé polovině září.