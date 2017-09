Island se obává erupce mohutné Katly, následky může pocítit celá Evropa

Nejlépe sledovaná a zároveň jedna z nejvíce nebezpečných sopek Islandu Katla dává najevo, že může v brzké budoucnosti dojít k velké erupci. Díky silným erupcím se sopka sleduje již od 12. století a zatím nikdy netrvalo období mezi erupcemi tak dlouho jako nyní. Konkrétně 99 let od roku 1918. Když se letos v létě sopka připomněla menší zemětřesnou aktivitou, Island zpozorněl. Drtivá většina námi známých erupcí proběhla mezi zářím a listopadem, kdy leží na masívu Katly nejméně sněhu a ledovec je nejslabší. Výbuchu je tak kladen nejmenší odpor. A protože sopka už dost „otálí“ s pravidelným výbuchem, je na místě věnovat její aktivitě pozornost.

V roce 2010 zaznamenala erupci sousední menší sestra Eyjafjallajökull a hned z toho byl kolaps letecké dopravy nad Evropou kvůli drobnému popílku. Katla je ovšem vulkánem, jehož erupce bývají o poznání silnější. Štěstím v neštěstí je, že Katla jako jedna z výjimek nepřináší v případě zpoždění daleko větší erupci než jindy kvůli nahromadění tlaku. To by bylo zle. I tak lze očekávat běžnou erupci, která by mohla promluvit do každodenního života Evropy, zejména v případě severozápadního proudění. Úřady na ostrově situaci nepodceňují a připraveno je mnoho evakuačních scénářů pro případ erupce.

Kdy teda sopka exploduje? To samozřejmě nelze předpovědět ani odhadnout. Fakta, že sopka ve svém klidu přesluhuje, že se objevila v létě drobná zemětřesení a že podzim je rizikovým obdobím během roku ale mluví docela varovným jazykem. Erupce by přinesla enormní následky hlavně pro Island. Jakákoliv erupce rozpustí sníh a led na masívu Katly a úpatí zasáhnou obrovské povodně. Množství vyvrženého materiálu do atmosféry může opět paralyzovat leteckou dopravu. Nejsilnější erupce mohou globálně promluvit do počasí. Jakmile se objeví harmonické chvění, pravidelná drobná zemětřesení, bude zle. To magma stoupá směrem vzhůru k povrchu. Snad ještě zlá a velká sestra Eyjafjallajökullu počká, jednou to ale přijde určitě.