Babí léto přijde, září ještě ukáže vlídnou tvář počasí

Ochlazení a déšť posledních dní přinesly velký skok a změnu v počasí. Příroda je ráda, troška vláhy se vždy hodí v dlouhodobém suchu. Na jižní Moravě se kloudně ochladilo snad poprvé za celé léto. Velký teplotní skok směrem dolů většinu lidí určitě nepotěšil, ale příjemnější teploty se ještě vrátí. Zatím nejsou ve výhledu žádné tropy ani vyloženě letní teploty nad 25°C, takže počasí bude příjemné, nad 20°C se ještě určitě dostane. Mimo fronty a srážkové vlny počasí doplní i příjemné slunečno a začátek podzimu bude jako malovaný. Pozor ovšem na tradiční chladná rána. Pokud se vyjasní a utiší vítr, na parádní kosu je hlavně v údolích zaděláno.

Nejbližší období se jeví hezky, v úterý bude nejčastěji polojasno až oblačno a teploty vystoupí na pěkných 20 až 24°C. Jen severovýchod země bude více zatažený a místy déšť. Středa a čtvrtek budou dny, které přinesou od západu přeháňky. Teplota bude nicméně solidní v rozmezí 16 až 22°C, jižní Morava může mít i 24°C. Postupně na víkend ještě vydrží počasí s více oblačností a srážkami a teploty budou mezi 15 a 20°C, ale přechodně může být od neděle počasí i hezčí a teplejší. Výhled počasí je proměnlivý, takže uvidíme, co nám přinesou aktualizace.

Zářijové počasí bude jako stvořené na výlety, na koupání to ale asi bude už jen pro otužilé. Co je to vůbec babí léto a proč se o něm s nástupem podzimu hovoří? Nejdůležitější je obvyklá cirkulační situace v atmosféře. Pro září a někdy i začátek října jsou typické tlakové výše, díky kterým se může ve střední Evropě vyskytnout ještě nadprůměr hezkých slunečných dnů. Předci situaci vysledovali, a proto vzniklo označení babí léto. Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud pochází název tohoto období. Nejčastější období pro babí léto je 20. září až 2. říjen.