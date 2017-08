Studená fronta ze čtvrtka na pátek přinese zásadní ochlazení

Užívejte naplno letní až skoro tropické teploty aktuálních dní, protože v pátek přijde radikální změna a ochlazení. Dokonce se tentokrát opravdu dostane i na jižní Moravu, kde se určitě místním zdá, že vedra snad nikdy nepoleví. Podle aktuálních výstupů modelů to vypadá, že ochlazení bude výrazné a ve střední Evropě vydrží. Mělo by přibýt i srážek, což příroda potřebuje. Projekt intersucho.cz už zase naznačuje velmi suché podmínky krajiny zejména na Moravě.

Počasí jednotlivých dní před námi vypadá následovně. Ve čtvrtek bude zejména na východě republiky vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu a teploty na našem území dosáhnou 26 až 31°C. Západ Čech už musí počítat s nástupem fronty, tedy i oblačnosti, srážek a ochlazením na přibližně 21°C. Studená fronta by měla nabrat na srážkové síle na noc a právě v nočních hodinách se mohou v Čechách vyskytnout bouřky s nárazy větru a výrazné srážky.

V pátek lze očekávat pomalý přechod fronty i směrem na Moravu, kde se odpoledne a večer mohou vyskytnout bouřky s podobnými projevy jako o den dříve v Čechách. Zatímco na Moravě mohou teploty ještě stoupat k rozmezí 22 až 26°C, v Čechách již převládne chladno s teplotním skokem směrem dolů na 13 až 17°C. Srážky by se měly objevit na celém území republiky, ať už ve čtvrtek nebo pátek. Částečný srážkový stín tradičně zažije jihovýchodní Vysočina a jižní Morava.

Výhled na další dny je předběžně studený. Teploty by se měly pohybovat jen mezi 12 a 18°C, a to je tedy pořádný skok směrem dolů. Výjimkou bude tradičně teplejší jižní Morava se svými 20°C. Pořád je to ale výrazná změna od nekonečných tropů, které provázely místní obyvatele po většinu léta. Dostavit by se měly i četné přeháňky nebo občasný déšť. Počkáme na další aktualizace a budeme vás informovat o očekávaném vývoji. Snad nebude září jen uplakané a studené a dočkáme se tradičního babího léta.