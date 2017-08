Velký přehled nejlepších lokalit k houbaření podle krajů

Připravili jsme pro vás přehled míst ve všech krajích, kde je dostatek půdní vláhy, a houby tak mají velký potenciál skákat do vašich košíků. Situace již tradičně dělí vlhčí Čechy, kde je naděje na plné koše větší, a suché Moravu a Slezsko, kde si musíte dobrá místa vytipovat a i tak nečekat zázraky. Jdeme na to. V Karlovarském kraji máte zaděláno na úspěch prakticky všude, nejvíce v pohraničních horských oblastech. Také v Ústeckém kraji můžete vyrazit na houby. Nejlepší je opět pohraniční oblast. V Plzeňském kraji je lepší držet se severní poloviny kraje, jižní je o něco sušší. Liberecko je absolutní houbařský ráj. Nejvíce vlhko je od vyšších poloh všech místních pohoří.

Středočeský kraj je na tom poměrně dobře, vláha na mnoha místech překračuje 70 % normálu, a to je na poměry posledních suchých let přijatelné. Jižní Čechy byly donedávna dosti suché, nyní to ale špatné není a zejména Šumava je přelitá vodou. Královéhradecký kraj je v rámci naší země zalitý přibližně průměrně a nějaké houby tam určitě najdete. Krkonoše jsou přelité. Sousední Pardubický kraj už je zalitý o něco méně a na několika místech mezi Pardubicemi a Chrudimí je mírné sucho. Vyrazte proto radši do Žďárských vrchů nebo Orlických hor. Vysočina je hlavní předěl v naší zemi v půdní vláze. Sever a západ kraje jsou zalité přijatelně, jih a východ málo, je tam docela výrazné a dlouhodobé sucho.

Jihomoravský kraj je suchý a neustále odolává vysokým teplotám. Trochu více vláhy je akorát v Drahanské vrchovině. Moravskoslezský kraj má výhodu ve vysokých horách, kde je vláhy dostatek. Nejlepší podmínky hlásí Jeseníky a trochu překvapivě i nížiny Frýdeckomístecka. Také v Olomouckém kraji je mírné sucho a houbám se bude částečně dařit jen od středních poloh například v Nízkém Jeseníku. Zlínsko je suché a Moravskoslezské Beskydy jsou bohužel nejsušším pohořím u nás. Není se ale třeba obávat, že by v jejich lesích nebylo nic. Obecně se houbaři mohou držet pohoří a vyšších poloh. A více Čech jak suché Moravy, pokud k tomu mají možnost.