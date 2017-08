Od čtvrtka do pondělí bude horko, užívejte závěr prázdnin

Začátek tohoto týdne vypadá spíše jako babí léto. Rána už dost chladná, odpoledne žádné převratné teploty. Pro většinu z vás se situace ale otočí k lepšímu, a to postupnými kroky od středy. Také rána budou teplejší, nicméně konec srpna už jim žádné teplotní zázraky v případě vyjasnění a uklidnění větru nedovolí. Na studenou frontu to vypadá v pondělí, bude ale nutné počkat na aktualizace předpovědi. Hlavně jihovýchod země bude bohužel nadále trápit sucho.

Jednotlivé dny popořadě vypadají na následující počasí a teploty. Středa bude první den, kdy se teploty začnou zvedat a dostanou se na příjemných 20 až 24°C v odpoledních hodinách. Ráno ale velmi chladné. Ve čtvrtek už počasí připeče na 25 až 29°C. Pátek bude velmi podobný s teplotami 26 až 30°C, avšak na severu země může být jen do 26°C. Sobota a neděle budou nejteplejší a vypadá to na denní maxima mezi 28 a 32°C, jižní Morava zažije až 34°C.

Podle stávajících výhledů by následně dorazila studená fronta v pondělí. Ochlazení by bylo jen přechodné, příjemné letní teploty by se ještě měly vrátit. Zejména kontinent od nás na jihovýchod je velmi rozpálený a dává tušit, že by i začátek září mohl být nadále teplý. Studené fronty už by ale přinášely citelná ochlazení a velmi studená rána, jak to zažíváme již v těchto dnech. Jih Evropy letos bojuje s nadprůměrem požárů i nadprůměrně vysokými teplotami vzduchu a moře.

Předposlední víkend prázdnin bude lákat ke koupání. Kvalita vody v přírodních nádržích, jezerech a rybnících není úplně špatná. Zkontrolujte si vaše koupaliště v okolí například na portále www.koupacivody.cz. Začátek září se aktuálně jeví spíše chladně, ale to je prozatím jen věštění z křišťálových koulí. Odpolední maxima jsou tam na první dny nového měsíce odhadována na 15 až 20°C, takže uvidíme, s čím první měsíc přesahující do podzimu přijde.