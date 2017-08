Zatmění Měsíce, jev opředený magií a tajemstvími

Nedávno jsme byli svědky částečného zatmění Měsíce po setmění. Jak vůbec podobný jev vzniká? Pokud v tom máte trochu zmatek, dneska vám celý proces vysvětlíme jak z přírodního vědeckého hlediska, tak i zajímavého magického podtextu, který si lidé při pohledu na nebeskou klenbu za dlouhá staletí vytvořili. Přírodní jevy kolem nás je dobré sledovat, pochopit, a mít tak přehled o jedinečnosti existence našeho světa ve vesmíru.

Zatmění Měsíce je lákavým jevem pokaždé, kdy k němu dochází. Je to situace, kterou můžeme na noční obloze sledovat častěji, než zatmění Slunce během dne. V první řadě je důležité nezaměňovat zatmění Měsíce s fázemi Měsíce. Fáze měsíce jsou čtyři a rozlišují se podle toho, jak velkou část Měsíce ozářenou Sluncem můžeme pozorovat ze Země. Rozlišujeme nov, Měsíc dorůstá, úplněk a Měsíc couvá. Příčina je velmi jednoduchá. Jak Měsíc obíhá Zemi, během jeho dráhy se mění ozářená plocha Sluncem, kterou ze Země pozorujeme.





Obrázek: mesic.astronomie.cz.

Pokud dojde k zatmění Měsíce, příčina je vzácnější, ale opět velmi jednoznačná. Slunce, Země a Měsíc se dostaly během svých pohybů do přímky, do jedné roviny, a naše planeta Měsíc zastíní od slunečního svitu. Jelikož je v té době pro naše pozorovatele logicky osvícena celá plocha Měsíce (díváme se na Měsíc přesně zády ke Slunci, takže je osvícený celý - jinak by nemohla být tělesa v jedné přímce), k zatmění dochází vždy během úplňku. Protože Měsíc je oproti Zemi asi čtvrtinový prcek, Země ho dokáže zastínit mnohem častěji a déle.

Už jen samotný úplněk působí podle astrologů na všechny lidi, na každého ale jinak a s jinou intenzitou. A zvláště citliví jedinci mohou být silou astronomického jevu překvapeni. Úplněk v lidech probouzí zvířecí pudy a udržet emoce na uzdě může být těžké. Tajemný příběh, který se traduje dlouhá století, říká, že co o úplňku uděláte, má dvojnásobný účinek, ať už pozitivní nebo negativní. U mnohých vyvolává úplněk nespavost, úzkost či dokonce deprese. Měsíční zatmění nás nutí vydat ze sebe negativní energii. Oživuje také staré rány.