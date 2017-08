Předpověď počasí: Ke konci prázdnin se ochladí, také bude pršet.

Ani na konci prázdnin meteorologové neočekávají, že by teploty měly významněji růst, spíš naopak. Předpovídají ochlazení a déšť. Do školy se tak děti zřejmě budou vracet s deštníky.

"V příštích čtyřech týdnech očekáváme postupný pokles průměrných týdenních teplot. Teploty ale i tak zůstanou přibližně na úrovni dlouhodobých průměrů," uvádí meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Období od 21. srpna do 17. září by jako celek mělo být teplotně průměrné. "Také z hlediska množství srážek očekáváme období od 21. srpna do 17. září průměrné. Přitom by se srážky měly vyskytovat poměrně rovnoměrně ve všech čtyřech týdnech předpovědi," dodává ČHMÚ.

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Neděle

V Čechách oblačno až polojasno, ojediněle, během dne místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, občas déšť nebo přeháňky, na východě v noci, ráno a dopoledne trvalý déšť. Odpoledne a večer od západu protrhávání oblačnosti a srážky postupně jen místy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v západní polovině Čech 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Pondělí

Polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle přeháňky, na horách na severu a severovýchodě území místy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Úterý

Skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky, zejména na severovýchodě území. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Středa

Skoro jasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Čtvrtek

Skoro jasno, od západu oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

Pátek až neděle

Polojasno, přechodně oblačno a místy přeháňky, ojediněle, postupně místy bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, postupně 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, v závěru období od západu ochlazení.