Výhled počasí do konce prázdnin: teplo, jednotlivá ochlazení už ale budou citelná

Školákům zbývají ještě dva týdny prázdnin, než opět usednou do školních lavic. Poslední období, kdy vyrazit na výlety nebo rodinnou dovolenou po Česku. Připravili jsme hrubý výhled počasí do konce srpna podle aktuálních výstupů modelů, ale berte jej s rezervou, pravděpodobnost úspěšnosti předpovědí rychle klesá už od pouhých tří dnů dopředu. Meteorologové to dobře vědí, ale média to málokdy přiznají, aby se jejich články četly co nejvíce. Meteobox.cz pracuje seriózněji.

Podle odhadů meteorologů bude následující období teplotně i srážkově průměrné. To nám ale bohužel moc neřekne, protože se zdá, že se ještě dostaví velmi teplé dny, ale budou je již střídat studené fronty s citelnými ochlazeními. A protože noc se rychle prodlužuje a kalendář nemilosrdně hlásí závěr srpna, velmi studená mohou být hlavně rána, nejvíce v údolích. V následující pasáži jsme vytvořili hrubý odhad vývoje počasí podle jednotlivých období do konce prázdnin.

Začínáme aktuálním obdobím, které jasně říká, že nás čeká horký čtvrtek a pátek s teplotami 28 až 33°C. V sobotu se dostaví silné frontální rozhraní, které přinese výrazné ochlazení. Původně to vypadalo, že by se mohly objevit další mimořádně silné bouřky, nyní se ale stále více zdá, že více převládnou klasický déšť nebo přeháňky, bouřky by měla očekávat spíše Morava. Následující období až do konce prázdnin se jeví jako střídání teplého proudění se studenými frontami, které ochladí zejména rána už na nepříjemné skoro podzimní teploty.

V praxi by to mělo znamenat, že v případech vrcholení přílivu teplejšího vzduchu od jihovýchodu budou odpolední teploty stoupat k 24 až 30°C. Studené fronty srazí denní maxima nejčastěji na 16 až 22°C. Nepříjemná budou po studených frontách rána, kdy by se postupně mohly teploty propadnout k 4 až 10°C. Nejlepší bude sledovat aktualizovanou předpověď počasí a výlety plánovat podle aktuálního počasí. Krásných dní bude ještě mnoho.