Německo zasáhly silné bouře, řádil orkán! Dorazí i do Česka

Jihozápad Německa postihla v úterý odpoledne prudká bouře. Doprovázel ji přívalový déšť a vítr, který dosahoval až síly orkánu. Do Česka by měla studená fronta dorazit o víkendu.

Silná bouřka uzavřela hlavní vlakové nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem a zastavila několik železničních tratí. Omezeny jsou všechny regionální spoje a S-Bahn, oznámily německé dráhy na twitteru.

Úřady varují také před rušením a velkými zpožděními v letecké dopravě. Vítr dosahoval až rychlosti 100 kilometrů v hodině, což odpovídá orkánu, proto nemohla letadla vzlétnout. Informoval o tom portál focus.de.

Bouři doprovázel prudký déšť, který zvedl hladiny menších toků. Hasiči za poslední hodiny evidují přes 150 výjezdů, nejčastěji likvidují popadané stromy a čerpají vodu ze sklepů i dalších zatopených míst.

Silné bouřky přinesla na jihozápad Německa studená fronta. Postupuje od západu a zasáhne spolkové země Hesensko, Porýní-Falcko, Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko. Na východ a jih Německa dorazí v noci na středu.

Studená fronta pak bude postupovat dále do Evropy. Česko by měla plnou silou zasáhnout o víkendu, kdy se ochladí až na 20 stupňů. Bouřky by ale neměly být tak zničující, jako byly v Německu.