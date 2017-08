Chystáte se na houby? Víme, kde rostou i kam nemá cenu chodit

Houbařská sezóna není letos nijak slavná. Někde sice nosí lidé z lesů plné koše, jinde jsou ale rádi za každou prašivku. Za menší úrodu mohou extrémně vysoké teploty a dlouhodobé sucho. Lepší by podle mykologů mohla být situace na přelomu srpna a září.

Hub je letos méně než v loňském roce, a to co do počtu, tak množství druhů. Podle mykologů houby rostou, ale ne všem je situace stejně nakloněna. "Pokud jde o místa s aktuálně nepříznivými podmínkami pro růst hub, snad nejhůře na tom je jižní Morava. Naopak, lépe jsou na tom oblasti podhorských a příhraničních lesů. Pokud jde o níže položená místa, po deštích tam rostou houby hlavně v dubohabřinách kolem rybníků," popisuje Aleš Vít z České mykologické společnosti.

Nejčastěji houbaři nosí v těchto dnech z lesů hřibovité druhy. "Z ostatních hub se postupně a v hojnějším počtu rozrostly holubinky, ryzce a muchomůrky. Z jedovatých druhů nyní rostou muchomůrky zelené, tygrované a jízlivé," dodal Vít.

Podle webu naHoubách.cz, kde se houbaři chlubí svými úlovky, rostou také na Vysočině a ve středních Čechách. V následujících dnech by ale mohla být situace příznivější i na jiných místech. Téměř v celé republice vydatně prší a přibližně za týden by se to mohlo v lesích projevit.

Plný koš hříbků, kovářů a masáků nasbíral houbař s přezdívkou Spicnik v Uhlířských Janovicích. Nezabralo mu to ani dvě hodiny, chlubil se na webu nahouby.cz. "Včera v okolí Českých Žlebů na Šumavě - půl košíku lišek, jeden obrovský křemenáč a jeden hřib kovář. Po nočním dešti se, myslím, situace zlepší," doufám Mitch.