Vrátí se do konce prázdnin tropy? Předpověď počasí hovoří jasně!

S koncem prázdnin očekávají meteorologové mírné ochlazení, v příštím týdnu by navíc mělo pršet. I tak nás ale čeká ještě několik tropických dnů, těch prvních bychom se měli dočkat už ve čtvrtek.

Střídavý ráz počasí z posledních týdnů by měl postupně končit. "Do konce srpna a začátkem září očekáváme postupný pokles týdenních teplot. Teploty ale i tak zůstanou přibližně na úrovni dlouhodobých průměrů," uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Období od 14. srpna do 10. září jako celek bude teplotně průměrné. Z hlediska srážek, nejvyšší úhrny lze očekávat v nejbližším týdnu od 14. do 20. srpna. V dalších týdnech až do 10. září obdobně očekáváme průměrné srážky. Období od 14. srpna do 10. září jako celek bude srážkově průměrné," dodávají meteorologové.

Týdenní předpověď