Jaro klepe na dveře, na konci týdne se má výrazně oteplit

Na většině území bylo v pondělí ráno jasno, obloha by se měla zatáhnout zpočátku na severovýchodě Česka, během dne se oblačnost objeví i na zbytku území. Teplota podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vystoupá v pondělí k 7 až 11 °C. Na horách by se měla teplota držet kolem -1 °C.

V noci teploty klesnou k 1 až -3 °C, vítr by měl během noci postupně slábnout. V úterý bude na většině území oblačno až zataženo, ojediněle by se mohl objevit slabý déšť, ve vyšších polohách by na severovýchodě mohlo ještě slabě sněžit. Teploty se budou pohybovat kolem 9 až 13 °C.

I ve středu ráno by mohlo slabě pršet, noční teploty se mohou při slabém větru držet v noci kolem bodu mrazu, přes den mohou vystoupat až ke 14 °C. K večeru se bude podle ČHMÚ obloha vyjasňovat.

Páteční ráno by mohly místy kazit mlhy, přes den by mělo panovat jasné až polojasné počasí, až k večeru by se měla obloha začít zatahovat. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat ke 14 až 18 °C.

Po slunném dni ale přijde oblačný víkend, občas by se mohl objevit déšť nebo přeháňky. Teploty v noci klesnou k 6 až 1 °C, přes den se pak budou pohybovat kolem 8 až 13 °C.